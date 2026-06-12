Siete extranjeros citados en operativo migratorio en San Miguelito

Durante un operativo conjunto desarrollado por el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), se detectó a siete ciudadanos extranjeros laborando sin el permiso de trabajo correspondiente en el sector de La Gran Estación, distrito de San Miguelito.

Estas personas recibieron una citación por incumplir las disposiciones legales relacionadas con el ejercicio laboral en el país, según informó Migración.

La institución detalló que se inspeccionaron 23 locales comerciales, donde las autoridades verificaron la situación migratoria y laboral de 18 ciudadanos extranjeros y 24 panameños.

Paralelamente, funcionarios del MITRADEL realizaron verificaciones en seis establecimientos comerciales, llevando a cabo las diligencias administrativas de su competencia para garantizar el cumplimiento de las normas laborales vigentes.