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SENNIAF llama a denunciar el bullying e investiga caso del IPA

Desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia hicieron un llamado a niños, niñas y adolescentes a denunciar el acoso escolar y no guardar silencio, al tiempo que reafirmaron la importancia de buscar apoyo oportuno

SENNIAF llama a denunciar el bullying e investiga caso del IPA
Pexels | Foto ilustrativa de un niño que sufre acoso escolar. Este se tapa el rostro.
SENNIAF llama a denunciar el bullying e investiga caso del IPA
Pexels | Acoso escolar.
SENNIAF llama a denunciar el bullying e investiga caso del IPA
ML | Fachada del colegio.
SENNIAF llama a denunciar el bullying e investiga caso del IPA
Pexels | Ilustrativa.
Thaylin Jiménez
15 de mayo de 2026

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) hizo un llamado a niños, niñas y adolescentes a no guardar silencio si son víctimas de acoso escolar, destacando la importancia de denunciar y buscar apoyo oportunamente.

La institución destacó que mantiene una coordinación permanente con las familias y las entidades correspondientes para brindar el apoyo necesario en casos de acoso escolar y otras situaciones que vulneren los derechos de los menores de edad.

Sobre el caso conocido de la adolescente que aparece en un video difundido en redes sociales, en una situación de extrema vulnerabilidad, indicaron que se visitó el colegio y se inició una investigación preliminar “con el objetivo de determinar las circunstancias que rodean este hecho y adoptar las medidas correspondientes en el marco de la protección integral de la menor”.

Denuncia de otro caso

ml | Un nuevo caso de acoso escolar fue denunciado en el Instituto Panamericano (IPA). Una madre de familia asegura que su hija sufre bullying y amenazas por parte de compañeras del plantel.

La denunciante indicó que la situación se mantiene desde tercer grado y actualmente la menor cursa quinto grado. Afirmó además que la escuela y el Ministerio de Educación estarían al tanto del caso, aunque, según su versión, los hechos han sido minimizados como “cosas de niños”.

Colegio descarta relación con bullying en caso de estudiante

ml | El Instituto Panamericano (IPA) se pronunció sobre el incidente en el que una estudiante atentó contra su vida, señalando que, según los antecedentes del plantel, el hecho no estaría relacionado con bullying. La institución, a través de un comunicado, indicó que colaborará con las investigaciones y brindará apoyo a la menor y a sus familiares. Sin embargo, reiteraron que no se trata de un caso de acoso escolar.

Padres de familia del IPA se pronuncian sobre audio

ml | La Asociación de Padres de Familia del Instituto Panamericano se desvinculó de los comentarios difundidos en un audio que circula en redes sociales y medios digitales. El grupo reiteró que no comparte mensajes ofensivos ni señalamientos que afecten la convivencia, y reafirmó su compromiso con el respeto, el diálogo y la unidad dentro de la comunidad educativa. solicitaron evitar la difusión de contenidos que generen desinformación.

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