SENNIAF llama a denunciar el bullying e investiga caso del IPA

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) hizo un llamado a niños, niñas y adolescentes a no guardar silencio si son víctimas de acoso escolar, destacando la importancia de denunciar y buscar apoyo oportunamente.

La institución destacó que mantiene una coordinación permanente con las familias y las entidades correspondientes para brindar el apoyo necesario en casos de acoso escolar y otras situaciones que vulneren los derechos de los menores de edad.

Sobre el caso conocido de la adolescente que aparece en un video difundido en redes sociales, en una situación de extrema vulnerabilidad, indicaron que se visitó el colegio y se inició una investigación preliminar “con el objetivo de determinar las circunstancias que rodean este hecho y adoptar las medidas correspondientes en el marco de la protección integral de la menor”.