Se entregan a las autoridades Ronny Rodríguez y William Pittí, buscados por el caso Pinchazos

Rony Ramiro Rodríguez Mendoza y William Pittí Navarro, señalados como los presuntos encargados de operar las máquinas Pegasus en el caso “Pinchazos”, se entregaron en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Ancón, según informaron las autoridades judiciales.Rodríguez y Pittí se encontraban prófugos de la justicia desde el año 2015, cuando se ordenó su detención por su vinculación al presunto delito contra la libertad, en la modalidad de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, cometido contra empresarios, políticos y líderes sindicales entre 2009 y 2014.Por este caso ya fueron condenados a 50 meses de prisión los exjefes del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, mientras que el expresidente Ricardo Martinelli fue declarado “no culpable”.Ahora, las autoridades deberán definir los pasos a seguir en torno a su situación legal y el cumplimiento de las medidas correspondientes.