Se detectan extranjeros vinculados con el Tren de Aragua en Divisa

Dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, con alertas positivas de asociación, vinculación y reseña por pertenecer al Tren de Aragua, fueron aprehendidos por personal del Servicio Nacional de Migración en el puesto de control migratorio de Divisa.

“La incidencia se registró en medio de un operativo de control rutinario donde, tras la inspección correspondiente de su transporte de pasajeros, se activó la alerta”, informó Migración en un comunicado.

Se procedió con el traslado de los ciudadanos extranjeros a la regional de Herrera, donde se coordinan las diligencias correspondientes para su posterior movilización al albergue migratorio en la capital.