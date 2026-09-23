SADI lleva atención de salud a pacientes en Veracruz

El Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI) de la Policlínica Presidente Remón realizó una feria de salud en Veracruz, con el objetivo de acercar servicios médicos a pacientes encamados y sus cuidadores.

Durante la jornada se ofrecieron atenciones de medicina general, odontología, laboratorio, fisioterapia, fonoaudiología, psiquiatría, nutrición y trabajo social.

La actividad permitió además identificar nuevas necesidades de los pacientes y brindar orientación a sus familiares y cuidadores. La coordinadora del SADI, Dra. Imelda Berguido, destacó el compromiso del equipo para llevar atención a personas que, por sus condiciones de salud o dificultades de acceso, tienen limitaciones para acudir a una instalación sanitaria.

La jornada forma parte de las acciones de la Caja de Seguro Social para contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida de los pacientes que forman parte del programa.