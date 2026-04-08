Revocan arresto domiciliario a representante de David y ordenan detención provisional por caso de peculado

El Tribunal de Apelaciones revocó la medida cautelar de arresto domiciliario y ordenó la detención provisional del representante del corregimiento de David cabecera, Jorge Montenegro, imputado por el delito de peculado en perjuicio del Estado, en una investigación que mantiene una lesión patrimonial estimada en 4,727,601.52 dólares.

La decisión se dio tras una audiencia de apelación en la que la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, sustentó la existencia de riesgos procesales dentro de la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía, estos riesgos ya habían sido valorados en diciembre de 2025, cuando un tribunal de garantías ordenó inicialmente la detención provisional del imputado. No obstante, en una audiencia posterior, a solicitud de la defensa, la medida fue modificada por arresto domiciliario.

Durante la apelación, el Ministerio Público argumentó que esa medida resultaba insuficiente en una causa calificada como compleja, debido a la posibilidad de afectación de medios de prueba relevantes para el proceso.

El tribunal acogió estos argumentos y concluyó que existen elementos que podrían poner en riesgo la recolección y preservación de pruebas, por lo que decidió restablecer la detención provisional.

La investigación se originó a partir de un informe de la Contraloría General de la República, relacionado con el presunto uso indebido de fondos asignados a juntas comunales a través del programa de descentralización, durante el período 2019-2024.

El Ministerio Público indicó que mantiene en curso otras diligencias dentro de esta investigación penal.