Reportan que Roxana Méndez puso su cargo a disposición

Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), presuntamente habría puesto su cargo a disposición, según información divulgada este jueves, 15 de octubre.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si la funcionaria presentó una renuncia formal ni si el presidente de la República, José Raúl Mulino, aceptó una eventual salida del cargo.

Méndez dirige la entidad responsable de gestionar y fiscalizar recursos transferidos a municipios y juntas comunales, una institución que ha estado en el centro de la discusión pública por las investigaciones sobre el manejo de fondos públicos asignados a gobiernos locales.

Información en desarrollo...