Refuerzan seguridad en Colón con más de 100 nuevas unidades policiales

La Policía Nacional, en conjunto con los demás estamentos de seguridad, reforzará las acciones de vigilancia en la provincia de Colón mediante la incorporación de más de 100 nuevas unidades, además de vehículos y motocicletas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y la seguridad ciudadana.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego; el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández; y el director del Servicio Nacional Aeronaval, Luis De Gracia. Las autoridades informaron que el personal y los equipos serán integrados al Operativo de Control Territorial Focalizado que desarrolla la Policía Nacional en sectores priorizados de la provincia.

Esta estrategia de seguridad mantiene presencia permanente en áreas consideradas de atención prioritaria desde hace más de un mes, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir hechos delictivos y combatir la delincuencia.

Durante el anuncio, el ministro Ábrego destacó el compromiso de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública que permanecen desplegados en las calles de la provincia, trabajando para garantizar la tranquilidad, la convivencia pacífica y el bienestar de la población colonense.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de los esfuerzos coordinados entre los distintos organismos de seguridad para reforzar la presencia institucional y responder de manera más efectiva a las necesidades de seguridad en la provincia.