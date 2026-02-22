Refuerzan coordinación comunitaria para ampliar el Humedal Ramsar Punta Patiño en Darién

Guardaparques de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCÓN) desarrollaron diversos patrullajes tanto terrestres como marítimos con el propósito de fortalecer la coordinación comunitaria para la propuesta de ampliación del Humedal Ramsar Punta Patiño, ubicada en la provincia de Darién, comunicó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

A través de una nota de prensa MiAmbiente informó que “estas acciones de conservación y monitoreo incluyeron un recorrido de 32 kilómetros por vía acuática y 8 kilómetros por vía terrestre, abarcando tanto los límites perimetrales actuales como las zonas propuestas para su anexión”.

Igualmente, la entidad señaló que como parte de este esfuerzo, se propició el diálogo con dirigentes comunitarios de Punta Alegre, Taimatí, Sambú y Garachine, sobre las áreas de interés que podrían incorporarse a la ampliación del humedal, así como también las acciones de protección de la Reserva Natural Punta Patiño que se desarrollan junto a ANCÓN.

Según la entidad ambiental la estrategia de estos recorridos consistió en dividirse en diversos grupos, uno de estos, abarcó las comunidades de Taimatí, Sambú y Garachine para realizar monitoreo de aves, obteniendo registros significativos. Paralelamente, otro grupo se trasladó a Garachine para desarrollar monitoreos forestales y establecer parcelas en campo como parte del sustento técnico de la propuesta de ampliación.

Guagaral, Playa Cueca, zonas de lagunas antes de Sambú y sectores cercanos a Garachine, también formaron parte de la ruta establecida para justificar técnicamente la ampliación del Humedal Ramsar Punta Patiño y fortalecer la conservación de la Reserva Natural Punta Patiño y del Corredor Biológico Serranía de Bagre. En la reunión sostenida con la comunidad de Punta Alegre se presentaron los objetivos y beneficios de la ampliación, promoviendo la participación en la identificación de áreas prioritarias.

En dicha reunión comunitaria se trabajó en grupos para sustentar y delimitar, sobre mapas topográficos, las zonas de interés que podrían incorporarse a la ampliación del humedal. Todas las actividades fueron documentadas mediante fotografías digitales georreferenciadas. De igual manera, se efectuaron muestreos de agua utilizando equipo multiparámetro para medir salinidad y temperatura, así como colecta de zooplancton y medición de niveles de profundidad.