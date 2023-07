Rector Flores: 5 mil estudiantes podrían quedar fuera de la UP

T.Jiménez | El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores señaló que si no se les asigna un presupuesto de $384 millones para el próximo año, 35 millones más que este año, miles de estudiantes tendrían que ser rechazados .

“Este año quedaron por fuera 3 mil estudiantes, para el 2024 si no nos asignan lo solicitado vamos a tener que decirle a 5 mil estudiantes que la UP no tienen ni capacidad ni profesores para atenderlos”.

Por otro lado, Flores dejó claro queno existe intención de aumentar la matrícula que pagan los estudiantes de $27.50. De acuerdo con el rector “la Universidad de Panamá es de los pobres, de la clase media y clase alta que quiere una formación de calidad”.

“El 60% de la matrícula son chicos que tiene ingresos familiares por debajo de $800, el 30% tienen ingresos entre $800 y $1,600 y solo el 10% tiene por arriba de los $1,600”, expresó Flores.