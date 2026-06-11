Realizan requisa en cárcel de Colón durante la operación Cerrojo

Este jueves, 11 de junio, se realiza la operación Cerrojo en el centro penitenciario Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, como parte de las acciones de seguridad para el control de los centros carcelarios en el país, informaron de la Policía Nacional (PN).

Las autoridades informaron que las inspecciones se desarrollaron de manera coordinada y bajo estrictos protocolos de seguridad, con el fin de garantizar la integridad de los funcionarios y de las personas privadas de libertad.

Durante la intervención, personal especializado revisa áreas comunes y celdas en busca de artículos prohibidos, como armas, drogas, teléfonos celulares y otros objetos que pudieran ser utilizados para actividades ilícitas dentro del centro penitenciario, agregaron de la Policía.