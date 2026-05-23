Realizan 144 procedimientos de colonoscopía y endoscopía en el Hospital Regional Anita Moreno, en Los Santos

Un total de 144 procedimientos especializados fueron realizados durante una jornada médica desarrollada en el Hospital Regional Anita Moreno, en la provincia de Los Santos, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

En una nota de prensa el Minsa explicó, que se efectuaron 67 colonoscopías y 77 endoscopías, como parte de una estrategia para fortalecer la detección temprana de enfermedades gastrointestinales en la población.

La actividad se llevó a cabo mediante un esfuerzo conjunto entre la Regional de Salud de Los Santos, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Comando Sur de los Estados Unidos, permitiendo ampliar la capacidad de atención especializada en beneficio de pacientes de la región.

La entidad de salud indicó que durante la jornada participaron médicos del Comando Sur junto a especialistas panameños, quienes trabajaron de forma coordinada con personal de enfermería y técnicos de salud.

Asimismo destacó la relevancia de este tipo de iniciativas para reducir la lista de espera de estudios diagnósticos y mejorar el acceso oportuno a servicios especializados, especialmente en áreas donde la demanda supera la capacidad instalada.

El director regional de Salud de Los Santos, doctor Antonio Manuel González González, subrayó la importancia de las alianzas estratégicas para acercar servicios médicos a la población y fortalecer la respuesta del sistema sanitario en la provincia.