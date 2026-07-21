Pronostican más lluvias y tormentas para este martes

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene hasta hoy, martes 21 de julio, la alerta verde por lluvias y tormentas emitida para varios distritos del país. Ante los informes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), las autoridades reiteraron el llamado a la precaución frente a posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, vigilancia que se mantendrá con especial atención en los centros escolares.

Esta medida de prevención sigue a una jornada de intensas lluvias registrada este lunes. De acuerdo con el reporte del meteorólogo del IMHPA, Abdiel Vásquez, durante la mañana de ayer se reportaron precipitaciones aisladas en Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas, mientras que los eventos de mayor intensidad con actividad eléctrica golpearon el Golfo de Panamá, Chiriquí, Coclé, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

Personal de Sinaproc llevó a cabo un recorrido en por Valle Riscó, distrito de Almirante, (Bocas del Toro) donde se dio el desbordamiento del río Riscó sin afectaciones significativas.

Suspensión

Debido a la severidad del tiempo, ayer también se suspendieron las clases en varias regiones comarcales ante la crecida de los ríos, al tiempo que se reportaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en distintos puntos del país.

Para este martes, según el reporte del IMHPA, las temperaturas máximas mantendrán un comportamiento similar al inicio de la semana, oscilando entre los 28 °C y 32 °C, con los valores más altos concentrados en el centro de Veraguas y la región de Azuero.