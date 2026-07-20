Pronostican lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país

Lluvias y aguaceros con actividad eléctrica marcarán las condiciones del tiempo este lunes en distintos sectores del país, de acuerdo con el pronóstico del meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Abdiel Vásquez.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas sobre Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas. También se prevén lluvias de mayor intensidad con actividad eléctrica sobre el Golfo de Panamá, Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, además de chubascos puntuales en Costa Arriba de Colón y la comarca Guna Yala.

Vásquez indicó que, en la tarde, las lluvias y aguaceros con actividad eléctrica se generalizarán en gran parte del territorio nacional. Los eventos más importantes se esperan sobre Coclé, la región de Azuero, Chiriquí y otros sectores del país.

Para la noche, el meteorólogo señaló que disminuirán las precipitaciones; sin embargo, se mantendrán lluvias aisladas sobre Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. En el resto del país predominará un cielo mayormente nublado.

En cuanto a las temperaturas, Vásquez precisó que las máximas oscilarán entre los 28 °C y 32 °C, siendo las más altas en el centro de Veraguas y la región de Azuero.