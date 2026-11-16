Pronostican lluvias, tormentas eléctricas y altas temperaturas en varias regiones del país

Lluvias y aguaceros aislados, acompañados de actividad eléctrica, se esperan en diferentes regiones de Panamá durante este lunes, 16 de noviembre, informó la meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Julissa Rivera.

Según Rivera, las precipitaciones podrían registrarse en la vertiente del Caribe, Darién, Panamá, Panamá Oeste, Azuero y Chiriquí, principalmente durante la tarde y noche.

La meteoróloga indicó que las temperaturas máximas oscilarán entre 30 °C y 35 °C en gran parte del país, mientras que en la cordillera Central estarán entre 23 °C y 26 °C.

También advirtió sobre índices de radiación ultravioleta muy altos y extremos, por lo que recomienda tomar precauciones ante la exposición solar.

El IMHPA mantiene vigente un aviso de vigilancia por episodios de lluvias significativas.