Prohibiciones en la Facultad de Economía generan molestia; Decanato responde

Estudiantes del movimiento Pensamiento y Acción Transformadora (PAT) de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá (UP) enviaron una carta al decanato luego que se implementara un nuevo código de vestimenta y otras prohibiciones sin ser consultados. No obstante, el decano Rolando Gordón revela que dicho grupo estudiantil no ha asistido a las juntas de facultad en donde se tratan estos temas.

Entre las prohibiciones se encuentran: jugar en los pasillos y aulas de clases. Los varones no pueden usar aretes, gorras, chancletas y bermudas durante las clases. Mientras que las mujeres no pueden usar escotes pronunciados, ombligo afuera, licras, pantalones cortos, shorts, chancletas y minifaldas. Además, queda prohibido pegar anuncios y propagandas en las paredes y columnas del edificio y áreas aledañas.

Luis Godoy, del PAT, indicó que “como representación los estudiantes nos reclaman del porqué de estas medidas cuando tenemos otros problemas más fundamentales en la facultad”.

Godoy explicó que “la biblioteca de la facultad tiene cuatro años de no estar abierta, los baños están en mal estado. Encima de esto, nos imponen un tipo de medida de vestimenta cuando en las mejores universidades del mundo esto no representa preocupación alguna para los docentes y autoridades. Lo que importa es el rendimiento cognitivo”.

También denunciaron la falta de acceso a las canchas de fútbol y baloncesto y que, durante dos años consecutivos, los cursos propedéuticos para los estudiantes de primer ingreso no se han ofrecido adecuadamente.

Por su parte, el decano Gordón explicó a Metro Libre que “la junta de facultad es el máximo órgano de gobierno en la universidad, este organismo está formado por los profesores, administrativos y los estudiantes. Tanto los profesores como los estudiantes pueden llegar todos los problemas que le aquejen, pero la asociación de estudiantes de economía, el PAT, jamás va a la junta de facultad”.

“Ellos tienen 18 representantes estudiantiles con sus respectivos suplentes, de los 36 ninguno va a la junta facultad. Nunca han planteado estos problemas. La semana pasada tuvimos una junta de facultad y no fueron”, declaró Gordón.

Con respecto a la biblioteca el decano reveló que “en junio se le entregó al rector (Eduardo Flores) el proyecto para la construcción de la biblioteca por 250,000 dólares y fue aprobado. Los baños sucede lo mismo, ya fue aprobado por la rectoría”.

En cuanto a la vestimenta comentó que el afiche será retirado y se reemplazará con lo que establece el estatuto de la universidad sobre la forma de vestir.

Mientras que sobre el uso de la cancha, Gordón declaró que se está analizando un reglamento para su uso durante horas en las que no se den clases, debido a que la estructura está al lado de los salones de clase, por lo que no puede ser utilizada mientras se están impartiendo cátedras.