Programa de recuperación biológica busca fortalecer la conservación de orquídeas en Panamá Oeste

Un programa de recuperación biológica, con una duración de 90 días y dividido en tres etapas, se desarrolla en Panamá Oeste como parte de las acciones para fortalecer la conservación y el desarrollo de las orquídeas.La iniciativa es impulsada por la Coordinación de Proyectos Especiales del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en esta provincia y cuenta con la asesoría técnica de la empresa Agrobiológico de Panamá, S. A.Como parte del proceso, especialistas de la empresa y técnicos del Programa de Orquídeas evaluaron la primera fase para establecer los parámetros que se aplicarán en la segunda etapa.Con este programa, el MIDA informó que busca fortalecer el manejo y la recuperación biológica de las orquídeas mediante prácticas que contribuyan a su conservación, desarrollo y sostenibilidad.