Programa de recuperación biológica busca fortalecer la conservación de orquídeas en Panamá Oeste

Un programa de recuperación biológica, con una duración de 90 días y dividido en tres etapas, se desarrolla en Panamá Oeste como parte de las acciones para fortalecer la conservación y el desarrollo de las orquídeas.

La iniciativa es impulsada por la Coordinación de Proyectos Especiales del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en esta provincia y cuenta con la asesoría técnica de la empresa Agrobiológico de Panamá, S. A.

Como parte del proceso, especialistas de la empresa y técnicos del Programa de Orquídeas evaluaron la primera fase para establecer los parámetros que se aplicarán en la segunda etapa.

Con este programa, el MIDA informó que busca fortalecer el manejo y la recuperación biológica de las orquídeas mediante prácticas que contribuyan a su conservación, desarrollo y sostenibilidad.