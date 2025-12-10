Programa armas por comida, medicinas y electrodomésticos se reactiva el 15 de diciembre

La Gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, anunció que, a partir del lunes, 15 de diciembre, se realizarán tres nuevas jornadas del programa de canje “Armas por comida, medicinas y electrodomésticos”, una iniciativa que cuenta con el respaldo de los estamentos de seguridad y que busca retirar armas de fuego de las calles.

Correa explicó que, como en ediciones anteriores, quienes participen podrán intercambiar armas por bonos canjeables por alimentos y medicamentos. Sin embargo, destacó que en esta ocasión también se permitirá adquirir electrodomésticos con dichos bonos.

“Le pagamos lo correcto de acuerdo al arma que presente, sin preguntar nombre, ni dirección o dónde la compró, a través de una transacción súper discreta”, señaló la gobernadora.

Las fechas programadas para las entregas de bonos son: el lunes 15 de diciembre en el Centro Cultural de la provincia de Colón; el viernes 19 de diciembre en la Gran Estación de San Miguelito; y el lunes 22 de diciembre en el Centro Comercial La Doña. Todas las jornadas se realizarán en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.