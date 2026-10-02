Profesores y administrativos de la UNACHI reciben pago de las tres últimas quincenas

Profesores y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) comenzaron a recibir este viernes el pago correspondiente a las tres últimas quincenas que se les adeudaban.

Katherine Santamaría, secretaria general de la Asociación de Empleados de la UNACHI (Aseunachi), confirmó que aproximadamente a las 3:30 p.m. los pagos ya se reflejaban en las cuentas del Banco Nacional.

Explicó que los trabajadores que mantienen sus cuentas en otros bancos aún no habían recibido el depósito, pero se espera que el pago se refleje durante este sábado.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por B/.7,722,079 para cubrir las tres quincenas pendientes. De este monto, B/.5.3 millones corresponden a docentes, B/.2.2 millones a personal administrativo y B/.51,199 al personal de investigación.

Los fondos permiten cubrir la segunda quincena de agosto y las dos correspondientes a septiembre.