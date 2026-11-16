El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró este lunes que la investigación por el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido el pasado sábado, llegará hasta el final para identificar a todos los responsables.

El mandatario sostuvo un encuentro esta tarde con representantes de los principales medios de comunicación del país y gremios periodísticos, en el que reiteró su condena al ataque contra Rodríguez, director asociado del diario La Prensa.

Mulino también afirmó que su gobierno ha sido respetuoso de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo en Panamá.

En la reunión participaron autoridades vinculadas a las investigaciones, quienes manifestaron ante los representantes de los medios y gremios periodísticos su compromiso de llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

Por su parte, los representantes de los medios de comunicación y organizaciones periodísticas agradecieron al presidente por convocar el encuentro y señalaron que la reunión demuestra su preocupación y compromiso con el tema.