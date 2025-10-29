Presentan el nuevo diseño de la licencia física de conducir

Este miércoles, 29 de octubre, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), junto a Sertracen realizaron el lanzamiento del nuevo diseño de la licencia física de conducir en Panamá.

El nuevo formato incorpora elementos de seguridad con tecnología que garantiza mayor confianza para los conductores y autoridades. Así mismo, el diseño refleja símbolos y colores que exaltan la identidad panameña.

La implementación del nuevo diseño será gradual. Inicia el jueves 6 de noviembre, 2025 en la sucursal de Sertracen de Plaza Carolina y estará disponible para emisión de licencias por primera vez, renovaciones y duplicados, explicaron en el lanzamiento.

“Con esta actualización damos un paso adelante hacia un sistema de identificación más seguro y moderno, alineado con estándares internacionales y con un diseño que representa nuestra cultura y nación. Esta licencia es un documento esencial y debe estar a la altura de los avances tecnológicos para combatir la falsificación”, destacó el director de la ATTT, Simón Henríquez Díaz.

Por su parte, Jorge Villamizar, gerente general de Sertracen Panamá, explicó que “con esta nueva licencia de conducir, Panamá se mantiene actualizado con los últimos estándares en materia de identificación a nivel mundial. Sertracen tiene programado hacer este cambio en todas sus sucursales a nivel nacional de forma escalonada por lo que invitamos a los usuarios a estar atentos a los canales oficiales para que estén enterados de cuándo será realizado en su provincia”.