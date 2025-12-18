Nacionales

Preocupados por nueva prórroga en licitación de residuos en San Miguelito

De acuerdo con la última adenda (6), colgada en Panamá Compra, el proceso de presentación de propuestas de las empresas sería este viernes; sin embargo, en la sesión del Consejo Municipal se reveló que fue prorrogado

ML | Atención en puntos críticos del distrito de San Miguelito.
ML | Irma Hernández.
Thaylin Jiménez
18 de diciembre de 2025

Representantes de San Miguelito expresaron su preocupación por la prorroga en la licitación de residuos en el distrito, luego que se conociera que por tercera vez se pospuso.

El proceso que se tenía programado para mañana viernes, 19 de diciembre, se ha cambiado para el 18 de febrero, confirmó la propia alcaldesa Irma Hernández. “Hemos extendido la fecha de presentación de propuestas para las empresas que queremos contratar con una concesión, porque queremos la mayor cantidad de participación”.

Explicó que se introdujeron ajustes para que el pliego “se adapte mejor a la realidad del modelo del distrito y a sus necesidades, pero también a la realidad del mercado”.

Sheyla Grajales, representante de Victoriano Lorenzo, expresó que “más problemas vamos a tener y tendremos que sentarnos para darle extensión a las tres empresas que se contrataron de manera directa”.

Por su parte, Amed Rojas Lamela, representante de Amelia Denis De Icaza, manifestó que “es pertinente que el equipo de Gestión Ambiental y Compra de la Alcaldía de San Miguelito nos dé certeza de lo que puede pasar para darle tranquilidad a nuestros vecinos”.

Respecto a cuándo se podría tener la nueva empresa trabajando en el distrito, los representantes indicaron que no tienen el panorama claro tras la prórroga.

Proceso de transición

ml | “A partir del 19 de enero, durante los primeros 6 meses del año 2026, ingresarán tres empresas para la recolección, y hemos dividido el distrito en tres sectores, para que cada una se haga responsable de un área específica y garantizar el servicio”, dijo la alcaldesa Irma Hernández.

