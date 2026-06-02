Predicas, buhonería y hurtos, afectan a usuarios del Metro

El Metro de Panamá es considerado un sistema eficiente de transporte masivo; sin embargo, los usuarios también enfrentan diversas situaciones en su uso diario. Entre ellas se reporta la presencia de carteristas, personas en situación de mendicidad, predicadores y pasajeros en estado de ebriedad, lo que genera preocupación entre los pasajeros.

Luis Torres, vocero de la Asociación Nacional de Usuarios del Transporte Público, indicó que en las horas de mayor afluencia los delincuentes aprovechan para robar teléfonos, dinero y otras pertenencias de los pasajeros en el tren.

“Incluso, en ocasiones, se suben a los vagones personas con aliento alcohólico”, señaló Torres, quien pidió al Metro de Panamá reforzar la seguridad. Indicó que “la presencia policial ha disminuido con el tiempo, situación que es aprovechada por los carteristas”.

Por su parte, el Metro de Panamá, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 261, establece un reglamento de usuario que contempla sanciones por infracciones, como el consumo de alcohol dentro de las instalaciones, con multas entre B/.100.00 y B/.150.00, y la venta ambulante de bienes o servicios, con multas de hasta B/.300.00.

Se consultó a la administración del Metro sobre las medidas de seguridad en estaciones y trenes, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.