Policía Nacional reporta 114 accidentes de tránsito y la captura de 161 personas

Un total de 114 accidentes de tránsito se registraron en las últimas 24 horas, con un saldo de 19 personas lesionadas y una víctima fatal por atropello en la provincia de Panamá Oeste, según informó la Policía Nacional.

En materia de seguridad, la institución reportó la aprehensión de 161 personas en el marco del Plan Firmeza. De estas, 102 fueron por oficio, 37 por faltas administrativas, siete en flagrancia y 15 por microtráfico.

Durante los operativos, se realizaron 42 diligencias de allanamiento y se decomisaron dos armas de fuego, 148 municiones, cinco proveedores, B/. 1,265.50 en efectivo, 31 bolsitas con hierba seca, 21 sobres de THC y 10 bolsitas con polvo blanco, entre otras sustancias.

En cuanto a las acciones de tránsito, las unidades policiales colocaron 1,904 boletas por diversas infracciones al Reglamento de Tránsito, entre ellas 326 por exceder los límites de velocidad, 53 por luces inadecuadas y 17 por embriaguez comprobada. Además, 71 vehículos fueron removidos con grúa.