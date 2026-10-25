Policía captura a 194 personas en las últimas 24 horas

Un total de 194 personas fueron aprehendidas durante las últimas 24 horas en el marco del Plan Firmeza, según informó la Policía Nacional.

Del total de aprehensiones, 117 se realizaron mediante oficio, 59 por faltas administrativas, 14 en flagrancia y cuatro por presunto microtráfico.

Durante este periodo también se desarrollaron 20 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron dos armas de fuego y B/.2.60 en efectivo. Además, se recuperó un semoviente.

En materia de tránsito, las autoridades impusieron 1,457 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito. De estas, 406 correspondieron a exceso de velocidad, 74 a circular con luces inadecuadas y 40 a embriaguez comprobada.

Asimismo, 123 vehículos fueron removidos con grúa.