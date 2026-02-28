Policentro de San Isidro supera 250 atenciones en sus primeros días

El Ministerio de Salud de Panamá informó que el Policentro de Salud de San Isidro, ubicado en el distrito de San Miguelito, brindó más de 250 atenciones médicas durante sus dos primeros días de funcionamiento, cifra que refleja la alta demanda y la confianza de la comunidad en los servicios de salud pública.

La Región de Salud de San Miguelito detalló que, en esta primera fase, la instalación ofrece únicamente los servicios de Urgencias las 24 horas, laboratorio, farmacia y el Departamento de Registros y Estadísticas de Salud (REGES).

Asimismo, el Minsa anunció que a partir del miércoles 4 de marzo se incorporará el servicio de Odontología, que operará en horario de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., con modernos equipos y tecnología especializada. Posteriormente, se estará informando sobre la apertura progresiva de los demás servicios que formarán parte de esta moderna infraestructura sanitaria.

Para reforzar la seguridad de pacientes y familiares, el Policentro cuenta con vigilancia permanente las 24 horas por parte de la Policía Nacional de Panamá, medida que también ha sido fortalecida en otros centros de salud de la región.