Planta potabilizadora de Penonomé suspenderá operaciones por mantenimiento

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Penonomé suspenderá temporalmente sus operaciones el jueves 29 de enero de 2026, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la toma de agua cruda.

La interrupción está programada de 3:00 p.m., a 9:00 p.m., período durante el cual el suministro de agua potable podría verse afectado en distintos sectores del distrito.

Entre las áreas impactadas se encuentran: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Karola, San Antonio, avenida Central y sectores aledaños.

El IDAAN recomienda a la población tomar las previsiones necesarias durante el tiempo que duren los trabajos de mantenimiento.