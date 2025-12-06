Penonomé arranca diciembre iluminando “Los sueños de Santa” en el Parque 8 de Diciembre

El Parque 8 de Diciembre se convirtió en el escenario donde la Alcaldía de Penonomé y Cobre Panamá inauguraron oficialmente la temporada con el esperado encendido navideño, que este año lleva como concepto “Los sueños de Santa”, una propuesta llena de simbolismo y calidez para las familias del distrito.

Desde temprano el parque tomó vida propia. Entre villancicos, dinámicas infantiles y un colorido bazar de emprendedores, los visitantes disfrutaron una tarde pensada para reunir a la comunidad y darle un impulso a la economía local. El momento más esperado llegó a las 7:00 p.m., cuando el alumbrado fue activado y el espacio se iluminó por completo en un espectáculo que mezcló tradición, fantasía y el espíritu festivo de diciembre.

El vicealcalde Valentín Damasco resaltó el significado de esta celebración para Penonomé. “Con ‘Los sueños de Santa’ buscamos despertar ilusión y ternura en nuestro distrito. Hoy encendimos la Navidad, pero también encendimos la esperanza de muchas familias que creen en un futuro mejor. Este logro es fruto del apoyo de quienes apuestan por nuestra gente, especialmente Cobre Panamá y Glamour Storage.”

Por su parte, Maru Gálvez, en representación de Cobre Panamá, agradeció a la comunidad por ser parte de esta noche especial. “Gracias por permitirnos acercarnos a ustedes. Este año, aunque desafiante, nos permitió implementar programas que realmente tocaron vidas y abrieron oportunidades para el futuro.”

La actividad fue organizada con el respaldo de la Alcaldía de Penonomé, Cobre Panamá, Glamour Storage y aliados comunitarios, que trabajaron en conjunto para ofrecer un evento memorable.

La agenda navideña continuará durante todo diciembre con actividades de fin de semana, presentaciones especiales y la participación de emprendedores del programa Cobre Emprende, manteniendo viva la magia de esta temporada. “Los sueños de Santa” seguirá siendo el hilo conductor de un mes lleno de unión y celebración para las familias penonomeñas.