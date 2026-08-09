PANAMAX 2026 entra en su fase media con 19 países participantes

El Comando Sur de Estados Unidos anunció que el ejercicio multinacional PANAMAX26 llegó a su punto medio, con la participación de 19 naciones que realizan entrenamientos conjuntos para fortalecer la interoperabilidad y la preparación colectiva.

Durante el ejercicio se desarrollan actividades relacionadas con operaciones marítimas y cibernéticas, preparación médica y entrenamiento de operaciones especiales, con el objetivo de mejorar las capacidades de respuesta y coordinación de las fuerzas participantes.

Según el Comando Sur, estas acciones buscan fortalecer la capacidad de los países participantes para contribuir a la protección del Canal de Panamá y mantener la seguridad y estabilidad en el hemisferio occidental.