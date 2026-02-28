Panamá refuerza su liderazgo pesquero regional

La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur celebra desde este lunes en Panamá su 14ª Reunión Anual de la Comisión, un encuentro que reúne a más de 250 delegados de 24 países miembros y observadores para analizar y fortalecer las medidas de conservación y ordenación de los recursos marinos en el Pacífico Sur.

Durante dos semanas, del 24 de febrero al 6 de marzo, se desarrollan jornadas de trabajo técnico y diplomático con el respaldo de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, entidad anfitriona del evento.

La agenda incluye la presentación de los informes del Comité Científico, enfocados en la evaluación de poblaciones pesqueras y recomendaciones de conservación, así como las sesiones del Comité de Finanzas, donde se revisan aspectos administrativos y presupuestarios que garantizan el funcionamiento eficiente de la organización.

El encuentro concluirá con la sesión plenaria de la Comisión, considerada la instancia cumbre, en la que se adoptarán decisiones estratégicas orientadas a la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos.

Con esta designación como sede, Panamá reafirma su compromiso con la pesca responsable y con la cooperación internacional en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentado, consolidando su liderazgo en la gestión sostenible de los océanos.