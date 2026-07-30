Panamá marca un hito con primera cirugía robótica de próstata a distancia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que este jueves en Panamá se realizó el primer procedimiento de cirugía robótica de próstata teledirigida, desarrollado desde el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Ciudad de la Salud hacia el Hospital Rafael Hernández, en Chiriquí, donde se encontraba el paciente.

Mulino calificó este logro como un hito en la historia de la medicina y la salud pública del país, al destacar el uso de tecnología avanzada para llevar atención especializada a pacientes en distintas regiones.

“Un hito en la historia de la cirugía en Panamá, un hito de la salud público”, puntualizó el mandatario en su cuenta de X.