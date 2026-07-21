Panamá impide tránsito de española buscada por INTERPOL por presuntos vínculos con terrorismo

Una ciudadana española con una notificación roja vigente de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) fue retenida por las autoridades panameñas cuando intentaba hacer escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, informó el Servicio Nacional de Migración.

La mujer viajaba desde Estambul, Turquía, con destino final a La Habana, Cuba, cuando durante los controles migratorios se activó una alerta internacional que motivó una verificación con la oficina de INTERPOL en Panamá.

Según Migración, la consulta confirmó la vigencia de una orden de captura internacional emitida desde abril de 2025 por las autoridades de Lituania, que la requieren para enfrentar una investigación por la presunta creación de grupos destinados a cometer actos terroristas.

Tras confirmar la alerta, el Servicio Nacional de Migración le impidió continuar su tránsito por territorio panameño y la puso a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.