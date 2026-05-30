Panamá amplía el acceso a servicios para dejar de fumar

Con el propósito de reducir el consumo de tabaco y promover estilos de vida saludables, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene en funcionamiento cerca de 50 clínicas de cesación de tabaquismo distribuidas en todo el país, donde se brinda atención integral y gratuita a personas interesadas en abandonar el hábito de fumar, informaron de la entidad de salud.

Estas clínicas forman parte de la estrategia nacional de control del tabaco y ofrecen tratamientos respaldados por evidencia científica para ayudar a los pacientes a superar la dependencia física y psicológica generada por la nicotina, explicaron.

De acuerdo con datos de la Segunda Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos de 15 años y más, actualmente Panamá registra alrededor de 146 mil fumadores activos. El estudio también revela que el 64.3 % de los fumadores tiene la intención o considera dejar de fumar, lo que refleja una creciente conciencia sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco.

La presidenta del Consejo Nacional para la Salud Sin Tabaco, Aldacira de Bradshaw, destacó que el programa está dirigido a personas de todas las edades, incluidos adolescentes, y contempla un proceso de atención de entre ocho y doce semanas. Durante este período, los participantes reciben terapia grupal especializada, seguimiento médico y medicamentos para controlar los síntomas de abstinencia, sin costo alguno.

Las clínicas están disponibles en diversas regiones del país, incluida la comarca Ngäbe-Buglé, y operan en instalaciones de salud como centros de salud, policentros y centros Minsa-Capsi.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a evitar el consumo de productos de tabaco y nicotina, recordando que dejar de fumar disminuye significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, respiratorias, distintos tipos de cáncer y otras afecciones relacionadas con esta adicción.

El Minsa invitó a las personas interesadas en abandonar el tabaco a acercarse a la instalación de salud más cercana para recibir orientación e incorporarse al programa de cesación, una iniciativa que busca mejorar la calidad y la expectativa de vida de la población panameña.