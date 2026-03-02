Padres de familia rechazan retorno de docente de inglés en la escuela Los Laguitos en Colón

Padres de familia y estudiantes de la escuela Los Laguitos, ubicada en el corregimiento de Cativá, protagonizaron una protesta este lunes, 2 de marzo, en las afueras del plantel para evitar el retorno del docente de inglés Carlos Thorne.

Los manifestantes señalaron que, al iniciar el año lectivo 2026, no permitirán que el profesor retome sus funciones debido a los antecedentes de conflictos que marcaron periodos escolares anteriores. Recordaron que, durante la pasada administración, Thorne fue separado del cargo luego de un enfrentamiento con padres de familia.

La comunidad educativa mantiene su postura desde 2023 y 2024, cuando múltiples acudientes denunciaron presuntos malos tratos hacia estudiantes y episodios de agresiones verbales e incluso físicas entre el docente y algunos padres.

Uno de los hechos más citados es un altercado con una madre de familia, lo que motivó en aquel momento la solicitud formal de su expulsión del plantel.

Por ello, exigieron al Ministerio de Educación una decisión definitiva que responda a las preocupaciones de la comunidad.