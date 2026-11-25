El Juzgado de Garantías ordenó la detención provisional del segundo hombre imputado por el incendio ocurrido el 14 de noviembre de 2026 en una residencia de Brisas del Golf, propiedad de un periodista. Así lo detalla el más reciente reporte del Ministerio Público.

Se detalló que durante la audiencia, la Fiscalía Regional de San Miguelito logró la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos contra el hombre en calidad de autor del delito de incendiarismo.

La Fiscalía sustentó la solicitud de detención provisional en el peligro de fuga, el riesgo que representa el imputado para las víctimas y la gravedad del delito.

La investigación continúa bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación.