Ordenan detención provisional a Maritza Ureña exsubdirectora de la DGI

La exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), Maritza Ureña González, quedó en detención provisional luego de que un juez de garantías le imputara cargos por los presuntos delitos de enriquecimiento injustificado agravado y blanqueo de capitales. Así lo confirmó el Ministerio Público.

Ureña fue aprehendida el ayer durante la “Operación Tamías” en el sector de Cerro Viento, San Miguelito. La exfuncionaria ocupó el cargo de subdirectora de la DGI entre 2019 y 2024. La investigación penal comenzó en agosto de 2026, luego de un informe de auditoría forense de la Contraloría General de la República fechado en mayo de este año.

Según el Ministerio Público, la auditoría detectó una diferencia entre los recursos de origen conocido y aquellos cuyo origen no pudo ser determinado durante el análisis patrimonial de Ureña. El monto bajo investigación ronda los $428 mil.

De acuerdo con información de la auditoría citada en el expediente, Ureña habría manejado recursos por aproximadamente $1.01 millones, mientras que se identificaron unos $585 mil como recursos de fuente conocida, dejando una diferencia de aproximadamente $428 mil bajo investigación.