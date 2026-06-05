Ordenan casa por cárcel a Zenia Vásquez por presunto enriquecimiento injustificado

Este viernes, 5 de junio, una jueza de garantías imputó cargos por el delito de presunto enriquecimiento injustificado a la exsecretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez, y le impuso medidas cautelares que incluyen arresto domiciliario, impedimento de salida del país y la obligación de presentarse dos días a la semana ante las autoridades.

La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada en las oficinas judiciales de Plaza Ágora, tras la solicitud del Ministerio Público, sustentada en una auditoría de la Contraloría General de la República. El informe señala que la exfuncionaria no habría podido justificar aproximadamente $771,137 en relación con sus ingresos durante su período en el cargo.

La jueza de garantías, Luzmila Jaramillo, rechazó la solicitud de detención provisional presentada por la Fiscalía Anticorrupción, al considerar medidas menos severas.

La fiscal anticorrupción Patricia Adela Herrera indicó que el Ministerio Público evaluará si apelará la decisión, mientras el proceso continúa en fase de investigación.

Por su parte, el abogado defensor Abdiel Sánchez afirmó que la jueza asume que no existen riesgos procesales de fuga ni de destrucción de pruebas, argumento clave para sustentar la decisión de mantener medidas cautelares no privativas de libertad.

La imputada fue trasladada a audiencia un día después de su captura, mientras el caso sigue su curso en el sistema penal acusatorio.