Operativos de tránsito dejan 1,104 boletas y 48 motocicletas retiradas de las calles

Un total de 1,104 boletas fueron colocadas a conductores de motocicletas por infringir el Reglamento de Tránsito, como resultado de los operativos desarrollados por la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, en distintos puntos del país.

Las acciones de fiscalización, dirigidas a combatir el desorden vial, las carreras clandestinas y prevenir actividades delictivas, también dejaron como resultado la remoción de 48 motocicletas de la vía pública mediante grúas y la retención de 112 licencias de conducir.

Entre las principales faltas detectadas por las unidades de tránsito se encuentran 100 conductores sancionados por desatender las señales de tránsito, 34 por portar licencias inadecuadas y 33 por circular sin portar el documento de conducir.

Además, durante las inspecciones se identificó a 83 motociclistas que transitaban sin póliza de seguro, incumpliendo las disposiciones establecidas para circular legalmente por las vías públicas.