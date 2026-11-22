Ocho de cada diez familias entrevistadas para autorizar la donación de órganos y tejidos en Panamá rechazan el procedimiento, según cifras de la Organización Panameña de Trasplantes, que alertó sobre la necesidad de conversar en familia y respetar la voluntad de quienes desean ser donantes.

La directora de esta organización, Janeth Ortega, explicó que de cada 20 familias consultadas, solo cuatro dan su consentimiento para la donación, una proporción que calificó como preocupante.

“Yo tengo 15 años en el Programa de Donación de Órganos y Tejidos, y este porcentaje es preocupante. Panamá es un país solidario, por lo que hacemos el llamado a las familias a que respeten la voluntad de sus seres queridos, ya que la donación salva vidas”, expresó Ortega.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) impulsa una campaña nacional para sensibilizar a la población sobre la donación de órganos, tejidos y células, así como promover que las personas comuniquen a sus familiares su decisión de convertirse en donantes.

Desde 1998, Panamá registra 1,079 trasplantes de riñón, 109 de hígado, 2,200 de córnea, seis de corazón y 800 de células hematopoyéticas, de acuerdo con los datos divulgados por el Minsa.

Como parte de la campaña, este domingo se celebró una misa televisada en la parroquia Cristo Rey, presidida por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien también hizo un llamado a la población a sumarse a la donación de órganos. En la actividad participó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.