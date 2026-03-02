Nueve heridos deja balacera en Bambú Lane, Colón

Nueve personas resultaron heridas durante una balacera registrada la madrugada de este lunes, 2 de marzo, en el multifamiliar Bambú Lane, ubicado en Colón, luego de la culminación de una presentación de comparsas en el área.

De acuerdo con reportes, el tiroteo ocurrió pasadas dos horas después del cierre de la actividad festiva, cuando varias personas permanecían en el sitio celebrando en un parking improvisado. Presuntamente, sujetos vinculados de bandas rivales abrieron fuego sin considerar la presencia de civiles.

Entre los heridos hay tres mujeres y seis hombres. Uno de ellos, que recibió un disparo en la cabeza, se encuentra en condición crítica y fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad. El resto de los afectados fue llevado al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica.

Tras el incidente, unidades de la Policía Nacional acordonaron la zona y colocaron cintas perimetrales alrededor del área del suceso, con el objetivo de preservar la escena mientras avanzan las investigaciones.