Naturgy avanza en la modernización de la red eléctrica en Santiago de Veraguas con el soterrado de cables en Avenida Santa Coloma y Avenida Central

El proyecto, con una inversión aproximada de B/. 6 millones y más del 70% de avance, incluye la adecuación de la red de media tensión, la instalación de transformadores y la construcción de un centro de maniobras, además, se amplía con el reemplazo de dos transformadores por unidades de 50 MVA cada una (inversión adicional de B/. 5.4 millones), lo que duplicará la capacidad instalada y mejorará la respuesta ante el crecimiento de la demanda.

La intervención reduce las interrupciones por condiciones climáticas, disminuye los riesgos por caídas de líneas y aporta un entorno urbano más ordenado, reforzando el suministro para hospitales, instituciones públicas, escuelas, comercios y comunidades.

Esta obra forma parte de las inversiones que la empresa Naturgy, realiza para modernizar infraestructuras y garantizar un servicio más confiable, seguro y sostenible.