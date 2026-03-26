Mulino sobre la reforma educativa: “No tengo apuros en aprobar esa ley, quiero que sea consultada”

El jueves 26 de marzo, el presidente de José Raúl Mulino se refirió al proceso de reforma educativa, subrayando la importancia de que cualquier propuesta de cambios sea previamente consultada con los distintos actores del sector educativo.

“Yo no tengo apuro en aprobar esa ley de ninguna forma. Yo quiero que sea una ley sobre todo comentada y consultada y que, así como se aprobó la ley de la Caja de Seguro Social vaya todo el que quiera hablar allá a la Asamblea cuando se abra la discusión”, manifestó el mandatario.

Añadió que, “entiendo que ha habido mesas ya de trabajo aportándole a ese proyecto. Pero no puede ser que desde la Presidencia de Don Enrique Jiménez a la fecha exista la misma Ley Orgánica de Educación. Eso simple y sencillamente no embona en el país de la inteligencia artificial”.

“Debemos trabajar por esto, por la disminución de las brechas en el acceso al conocimiento y para que la educación pública se equipare cuanto antes a la privada en cuanto a herramientas y acceso a nuevas tecnologías, que es el futuro”, comentó Mulino.“Pues solo así tendremos un país que sea más equitativo, no hay de otra”, concluyó.