Mulino se reunió con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones

Este martes, 11 de noviembre, el presidente José Raúl Mulino junto a ministros de Estado, recibieron a Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones. 'Tuvimos una gran conversación que abre nuevas rutas de inversión para Panamá y la región', manifestó el mandatario en su cuenta de X, tras el encuentro.Mulino destacó que 'Panamá es un socio confiable y estratégico. Seguiremos trabajando para que esa inversión internacional se traduzca en más empleo, desarrollo y bienestar para nuestra gente'.