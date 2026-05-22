Mulino recorre obra de la CSS en Antón, con avance superior al 87%

Un avance de más del 87% en la construcción de la nueva Policlínica de Antón, en la provincia de Coclé, que beneficiará a más de 60 mil panameños, constató hoy el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante un recorrido de inspección realizado en el proyecto que ejecuta la Caja de Seguro Social (CSS), informó en un comunicado de la Presidencia.

En compañía de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el mandatario realizó el recorrido junto al director de la CSS, Dino Mon, quien explicó los avances y pendientes de la obra, ubicada en el corregimiento de El Chirú, en el distrito de Antón.

Durante el recorrido, el presidente Mulino destacó la importancia de esta nueva policlínica que se ejecuta para mejorar los servicios de atención de salud, basada en que, para el Gobierno Nacional, los pacientes son primero. El mandatario también saludó a los trabajadores: “Los felices, están haciendo muy buen trabajo. Vamos para adelante”, expresó.

La nueva Policlínica de Antón, cuya inversión supera los B/.22.4 millones, ofrecerá servicios de medicina general, programa materno y pediatría. Se contará con las especialidades de pediatría y ginecología, urgencias, salones de operaciones para cirugías ambulatorias y odontología. Además, se darán atenciones en laboratorio, farmacia y radiología.

Se informa también que ya concluye la obra gris, y se realizan las subsanaciones de los acabados.

Cabe destacar que, en los alrededores de la Policlínica de Antón, también se lleva a cabo la construcción del Proyecto de Hemodiálisis, para ampliar los servicios de atención y que tendrá capacidad para 27 máquinas de tratamiento y proyección a 30 sillas.