Mulino promete reconstruir viviendas destruidas por el terremoto en Carrizal

El presidente de la República, José Raúl Mulino y la primera dama Maricel Cohen de Mulino, visitaron este domingo la comunidad de Carrizal, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, donde prometieron reconstruir las viviendas destruidas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Durante el recorrido, la pareja presidencial visitó dos albergues temporales que acogen a más de 265 personas afectadas por el sismo. El primero, ubicado en un terreno privado frente al Colegio Eduardo Sánchez Díaz, alberga a más de 230 personas. El segundo funciona en terrenos de la escuela Carrizal y mantiene a 35 personas.

Mulino escuchó las experiencias y solicitudes de las familias y aseguró que la asistencia continuará llegando a las comunidades afectadas. Como parte de la visita, entregaron colchones, baños portátiles, carpas, alimentos y juguetes para los niños.

“Me complace estar aquí, compartiendo con ustedes. Estoy aquí para comprometerme a cumplir. La reconstrucción de sus casas viene, para que vuelvan a vivir dignamente”, expresó el mandatario ante los residentes de Carrizal.

Tras inspeccionar las condiciones de los refugios, Mulino anunció que esta semana llegarán carpas más amplias para que las familias puedan instalarlas en los terrenos de sus viviendas mientras esperan la reconstrucción de sus hogares.

“Vamos a asegurarles el proceso de reconstrucción”, afirmó el presidente, quien agregó que los trabajos de reparación y reconstrucción ya comenzaron en Herrera y se extenderán a otras provincias afectadas.

En la visita participaron el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade; la gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera; el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo, y el director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Larry Solís.