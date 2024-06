Mulino nomina a César Pinzón como director general del Metro de Panamá

Esta tarde se dio a conocer que el ingeniero César A. Pinzón fue nominado por el presidente electo José Raúl Mulino, como director general del Metro de Panamá, S.A.

De acuerdo con datos de la oficina del presidente electo Pinzón es “ingeniero civil de la Universidad de Panamá y Master of Science in Construction Engineering de University of Leeds, England”.

Se detalló que “de agosto de 2013 hasta mayo 2015 fue supervisor a cargo de la calidad de todos los trabajos relativos a la construcción de pavimentos vehiculares y peatonales con adoquines de concreto no permeables (aceras y pasos vehiculares) para la Gerencia de Proyecto de la Secretaría del Metro de Panamá (SMP) en la Línea Uno y como Intermediario con el Consorcio Línea Uno”.

La nominación debe ser ratificada por la Comisión de Credenciales y luego por el Pleno de la Asamblea Nacional.