Mulino: “El único interés es recoger la basura”

El presidente José Raúl Mulino respondió a la alcaldesa de San Miguelito Irma Hernández y negó que existan “intereses” detrás de la intervención en la recolección de basura.

“Yo no sé a qué interés se refiere la señora esta... el único interés es recoger la basura. A lo mejor en el plan que había si existían interés traspuestos”, expresó.

El presidente reafirmó que el único objetivo es limpiar el distrito y que los fondos que ENSA entregaba al municipio por la tasa de aseo ya no serán transferidos.

“Lo que si les puedo adelantar es que los fondos que ENSA le entregaba al municipio por razón de cobrar la tasa de aseo no se le van a entregar más, porque no es verdad que le vamos a dar la plata a la alcaldesa y a quedarnos con la basura”, detalló Mulino.

Destacó que, “hemos hecho un esfuerzo tremendo para cumplirle las obligaciones laborales a los trabajadores de Revisalud, la empresa ha dado muestra de vida en ese sentido, pero el Estado tiene un plan alterno para pagarles las prestaciones que suman como $1.5 millones”.

Por último, el mandatario recordó que a partir del lunes 19 de enero la AAUD recogerá la basura de manera “formal y programada”, en el distrito de San Miguelito.