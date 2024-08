Mulino: CSS no será privatizada

El presidente de la República José Raúl Mulino declaró que la CSS no será privatizada bajo su administración.

“Reiteré que no hay privatización bajo ningún aspecto, ningún concepto. Habrá a lo mejor estructuras para ayudar a solventar el problema de salud, tanto de asegurados como de no asegurados a nivel nacional, eso no es privatización”, destacó el mandatario durante conferencia.

Agregó que “todos aquellos que estén a favor de posturas sobre pensiones y jubilaciones tienen que traer el sustento económico de las mismas, es muy bonito hablar de que se tiene que mantener el sistema solidario, pero hacia futuro tenemos que ver quién va a pagar la fiesta y como lo he dicho esta fiesta la pagamos todos, sale del bolsillo de todos los panameños”.

Asimismo, explicó que todos los sectores son bienvenidos a la discusión sobre la CSS. “Todos aquellos a favor de posturas de pensiones y jubilaciones, tienen que traer el sustento económico”, expresó.