Moradores de Santa Cruz cerraron la salida del Corredor de los Pobres

Residentes y miembros de la comunidad educativa de Santa Cruz cerraron las vías de interconexión del Corredor de los Pobres hacia Pedregal y Brisas del Golf. Los quejosos denuncian falta de agua potable por lo que han decidido suspender las clases en la Escuela Santa Cruz.

“Estamos en una lucha social porque no tenemos agua, no se nos abastece de agua. Nuestra escuela es un foco de infección, nuestra escuela está a punto de estallar en diarrea y vómito”, declaró el manifestante Alejandro Rojas, en entrevista para Telemetro Reporta.

“Nuestros estudiantes no pueden utilizar los servicios higiénicos, no pueden tomar agua potable del grifo. Ya no soportamos un día más, por eso nuestra escuela decidió suspender las clases hasta que las autoridades competentes nos den una respuesta coherente”, resaltó Rojas.

De acuerdo con el manifestante “nos han dicho que no tienen cómo conectarnos al agua, que no hay presión, y que la única solución es con bombas y tanques”.

También reveló que ayer, 11 de abril, se les llevó un tanque de agua a la comunidad, sin embargo el mismo estaba deteriorado y con indicios de óxido, lo que consideró una falta de respeto a la comunidad.

Los manifestantes se retiraron del sector y advirtieron que cerraran la vía nuevamente mañana tras no recibir respuesta de las autoridades.