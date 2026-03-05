Nacionales

MOP firma contrato para rehabilitar la carretera Loma Campana-Santiago

ML | MOP firma contrato para rehabilitar la carretera Loma Campana-Santiago.
Redacción Web
05 de marzo de 2026

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmó ayer con el consorcio Vías del Istmo, S.A., el contrato para la Asociación Público-Privada (APP) de la rehabilitación de la carretera interamericana, desde Loma Campana hasta Santiago de Veraguas, anunció el presidente José Raúl Mulino.

“Un recorrido de 1932 kilómetros con la construcción de 15 nuevos retornos, que ayudarán puntos específicos de tranques diarios en distinta comunidades”, expresó el mandatario.

Mulino adelantó que “es una obra que generara 2,000 empleos y reactivara la economía de gran parte del país”.

